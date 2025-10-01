Kızılhaç, Gazze'deki Operasyonlarını Durdurdu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentindeki operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını bildirdi.

ICRC'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze kentindeki (İsrail saldırıları) askeri operasyonların yoğunlaşması nedeniyle, Gazze kentinde bulunan ICRC ofisindeki operasyonların geçici olarak askıya alınmasına, güvenliği ve operasyonların sürekliliğini sağlamak amacıyla personelin Gazze'nin güneyindeki Kızılhaç ofislerine nakledilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Bu olayın, Gazze'de hala on binlerce insanın zorlu insani koşullarla karşı karşıya olduğu ve daha fazla yardıma acilen ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki sivillerin öldürüldüğü, zorla yerinden edildiği ve zorlu koşullara katlanmak zorunda bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Filistin Kızılayı ve sivil savunma da dahil ilk müdahale ekipleri, yardım sağlamak için durmaksızın çalışıyor. Ancak hareket kabiliyetleri ve sivil halka güvenli bir şekilde ulaşma kabiliyetleri ciddi şekilde kısıtlandı. ICRC, Gazze kentindeki sivillere koşullar elverdiği sürece Deyr el-Belah ve Refah'taki ofislerimiz aracılığıyla destek sağlamaya devam edecek." denildi.

ICRC'nin onlarca yıldır Gazze kentinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, koşullar elverdiği anda buraya geri dönmeye kararlı olunduğuna vurgu yapıldı.