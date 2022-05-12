Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker için 33 milyon dolar toplandı

Yemen'in Kızıldeniz kıyısında 2015'ten beri demirli bulunan ve "büyük bir çevre felaketine yol açabileceği" uyarıları yapılan Safir petrol tankerinin oluşturduğu krizin çözümü için düzenlenen yardım konferansında 33 milyon dolar toplandı.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Hudeyde ili açıklarında yıllardır bakım görmemiş halde duran ve 1 milyon varilden fazla petrol sızdırma riski bulunan Safir petrol tankerinin kurtarılması için Hollanda'da düzenlenen yardım konferansına ilişkin bilgi verildi.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Lahey şehrinde dün düzenlenen yardım konferansında 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Kurtarma programı için 144 milyon dolara ihtiyaç var

Safir petrol tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapılan açıklamada, kurtarma programı kapsamında 144 milyon dolar gerektiği hatırlatıldı.

Konferansa katılan BM Yemen Koordinatörü David Gressly, destek veren ülkelere teşekkür ederken kurtarma planına henüz katkı sağlamayan ülkelere de "yardım" çağrısında bulundu.

Katar'dan 2 milyon dolar yardım

Öte yandan Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar'ın Amsterdam Büyükelçisi Nasır bin İbrahim el-Legavi, ülkesinin Safir petrol tankeri krizinin çözümü için 2 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde demirli duran Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan Safir petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.