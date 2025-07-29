Kızıldeniz'de Biyolüminesans Çekimleri Yapıldı

Kızıldeniz'de Biyolüminesans Çekimleri Yapıldı
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Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kızıldeniz'in derinliklerinde 'biyolüminesans' fenomenini 'fisheye' kamera ile kaydetti. Çekimler, deniz canlılarının kimyasal tepkimeleri sonucu oluşan ışımaların su altı fotoğrafçılığındaki önemine dikkat çekiyor.

Deniz canlılarının biyolojik ışıması olarak tanımlanan "biyolüminesans", yeni bilimsel sistem sayesinde Kızıldeniz'de "fisheye" (balıkgözü) ile kaydedildi.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, ekibiyle Mısır'da Kızıldeniz'in derin sularında biyolojik ışıma "biyolüminesans" çekimi yaptı.

"Fisheye" ile yapılan fotoğraf ve video çekimleri sonrasında AA muhabirine konuşan Ceylan, deniz canlılarında yaşanan ve biyolojik ışıma olarak tanımlanan "biyolüminesans" hakkında bilgi verdi.

Ceylan, d????eniz canlılarının vücutlarında kimyasal tepkime sonucu oluşan ve ışık yaymalarını sağlayan "biyolüminesans"ın su altı fotoğrafçılığına yeni bakış kazandırdığını söyledi.

Kimyasal tepkimenin detaylarına değinen Ceylan, "Su altı fotoğrafçılığında doğru kayıt oluşturabilmekte bu bilgi önemli. Lüsiferin pigmenti ile lüsiferaz enziminin etkileşimi sonucu oluşan bu ışık yayılımı, balıklar ve diğer deniz canlıları için bir tür tanımlama aracı olarak görev yapıyor. Bir tür oksitlenmede ışık üretilir ve yayılır. Bilim insanları, deniz canlılarının birbirlerini bu ışık kaynaklarıyla tanımladıklarında hemfikirler." diye konuştu.

Gündüz de kayıt altına alınabilir

İnsan gözünün 400-700 nanometre aralığında ve sınırlı görüş açısıyla renkleri algılayabildiğini anımsatan Ceylan, denizde balık, yengeç, karides ve kabuklular dahil birçok deniz canlısının 200-400 nanometre aralığında ve 180 derecelik geniş açıda görme kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekti.

Ceylan, bilim insanlarının geliştirdiği özel görüntüleme sistemleri sayesinde su altı fotoğrafçılarının "biyolojik ışımayı balığın gözünden kaydetme" olanağına kavuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Biyolüminesans gece daha aktif olsa da yeterli bilgi ve deneyimle gündüz de bunu kaydetme şansına sahip olabilirsiniz. UV çekimi için mavi ışık kaynağına, flaşlarınıza UV filtreler ve lensinize yine aynı özellikle filtre takmanızdan sonra mümkün hale gelebilir."

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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