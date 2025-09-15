Haberler

Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri Göntem'i gözaltına aldı.

Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber

Frankfurt maçı öncesi Icardi'ye kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.