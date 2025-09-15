Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem Gözaltına Alındı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Göntem hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri Göntem'i gözaltına aldı.
Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel