Kızılcahamam'da iftar çadırı kuruldu - Haberler

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Kızılcahamam'da iftar çadırı kuruldu

AA - Osman Karaslan - Güncel
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Kızılcahamam'da iftar çadırı kuruldu

Kızılcahamam Belediyesince, ramazan ayı dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na iftar çadırı kuruldu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesince, ramazan ayı dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na iftar çadırı kuruldu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanımızda 600 kişilik iftar çadırımızı hazırladık. Bir ay boyunca halkımızın hizmetinde olacaktır."ifadesini kullandı.

Acar, ramazan ayı boyunca hafta sonları düzenlenecek tiyatro etkinliğine ilçe halkını davet etti.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Kızılcahamam, Cumhuriyet, Demokrasi, Ramazan, Güncel, Haberler

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