Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Meclisi üyeleri mazbatalarını aldı.

Yeniden Belediye Başkanı seçilen Acar ve Belediye Meclisi üyelerinin mazbatalarını almasının ardından Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı konuşmada, "Ustalık dönemimiz başlıyor. Kızılcahamam'ımızı 5 yıl daha bizlere emanet ettiniz. Biz de sizlerden aldığımız güç ve enerji ile Kızılcahamam'ın altın çağı için var gücümüzle çalışacağız. Bizleri tekrar bu göreve layık gören tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim, bizi ve bizlere inananları mahcup etmesin inşallah." dedi.

Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, eski Belediye Başkanlarından Esen Ali Sezen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Acar Kızılcahamam Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title