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Kızılay, Soğuk Havada Mezarlık Ziyaretçilerine Çorba İkram Etti

Kızılay, Soğuk Havada Mezarlık Ziyaretçilerine Çorba İkram Etti
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Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay ekipleri, soğuk havada mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çorba ikramında bulunarak onlara destek oldu.

Türk Kızılay ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde soğuk havada mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Soğuk havaya rağmen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar için Türk Kızılay ekipleri çalışma yürüttü.

Kızılay aracında hazırlanan çorbalar, ilçe mezarlığında ziyaret yapan vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlar da soğuk havada kendilerine destek olan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
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