Kızılay Haftası'nda 'Birlikten Doğan Umut' Yarışmaları Düzenleniyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kızılay Şubesi işbirliğiyle, okullarda 'Birlikten Doğan Umut' temalı resim, şiir ve hikaye yarışmaları tanıtıldı. Yarışmalar, 2,9 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Kızılay Haftası kapsamında, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kızılay Şubesi işbirliğiyle, kentteki okullarda düzenlenecek "Birlikten Doğan Umut" temalı resim, şiir ve hikaye yarışmalarının tanıtım programı gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın tanıtım filmi izlendikten sonra, yarışma hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türk Kızılay ile yaptıkları işbirliğinin önemine değindi.

Yentür, "Bu yarışmalar, İstanbul'daki resmi ve özel okullardaki 2 milyon 900 bin öğrencimize, 170 bin öğretmenimize ulaşacak. Katılan tüm eserler okullarda sergilenecek ve her biri ayrı bir değer olarak kabul edilecek." dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çeken Yentür, "Bugün en çok Türk Kızılay'ın ruhuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Burcu Kösem de gönüllülüğün her yaşta yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "İlköğretim öğrencileri resimle Türk Kızılay'ı anlatacak, ortaokul öğrencileri şiir yazacak, lise öğrencileri ise kompozisyonla 'Birlikten Doğan Umut' temasını kendi gözlerinden ifade edecek." dedi.

Her çocuğun kalbinde bir iyilik kıvılcımı bulunduğunu söyleyen Kösem, "Biz istiyoruz ki bu iyilik kıvılcımı büyük bir umut ateşine dönüşsün. Çocuklarımızla birlikte bu umut ateşini gönülden gönüle, elden ele yayacağız." diye konuştu.

Programa, Kızılay yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı Genç Ar-Ge İlçe Koordinatörleri de katıldı.

Resim, şiir ve hikaye dallarında düzenlenecek yarışmalarla öğrencilerin, sanatsal ifade becerilerini geliştirmeleri, değer temelli düşünme ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
