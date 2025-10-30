Haberler

Kızılay Haftası Kutlamaları Kilis'te Coşku ile Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Kızılay Haftası kapsamında resim sergisi, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlamalar yapıldı. Kızılay Kilis Şubesi'nin Başkanı Adnan Erdoğan, etkinliklerin hafta boyunca süreceğini belirtti.

Kızılay Haftası Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kızılay Kilis Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında Kızılay Haftası'nın farklı etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, "Kızılay'ın 157. kuruluş yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resim sergisi ve müzik dinletisi eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Resim sergisi Kilis Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ve çeşitli kurum amirleri tarafından ziyaret edildi.

Etkinlik süresince müzik dinletisi sunulurken, aynı zamanda kan bağışı, gönüllü kazanım standı ve çocuklara yönelik boyama etkinlikleri düzenlendi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.