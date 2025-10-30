Kızılay Haftası Kutlamaları Kilis'te Coşku ile Devam Ediyor

Kızılay Haftası Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kızılay Kilis Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl 29 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında Kızılay Haftası'nın farklı etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, "Kızılay'ın 157. kuruluş yılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resim sergisi ve müzik dinletisi eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Resim sergisi Kilis Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ve çeşitli kurum amirleri tarafından ziyaret edildi.

Etkinlik süresince müzik dinletisi sunulurken, aynı zamanda kan bağışı, gönüllü kazanım standı ve çocuklara yönelik boyama etkinlikleri düzenlendi.