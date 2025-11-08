Kızılay Haftası Etkinliği İskenderun'da Gerçekleştirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli şiirler okudu.
Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kızılayın ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese elini uzattığını belirten Sivri, çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel