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Kadirli ilçesinde sıcaktan etkilenen işçi ve sürücülere suyla limonata ikramı

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Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması yapan işçi ve sürücülere limonata ile su ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri, sıcak havada yol yapım çalışması gerçekleştiren işçi ve sürücülere limonata ile su dağıttı.

Kadirli-Adana kara yolunda çalışma yapan işçileri ziyaret eden gönüllüler, onlara ve yoldan geçen sürücülere ikramda bulundu.

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Yakup Kocabaş, gazetecilere, havanın sıcak olmasından dolayı su ve limonata dağıtarak, vatandaşların serinlemesine yardımcı olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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