Haberler

Kızılay'dan Solhan'da Kan Bağışı Kampanyası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türk Kızılay'ın düzenlediği "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyasında Kaymakam Adnan Doğan ve emniyet ile jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında kan bağışı düzenlendi.

Solhan Ziraat Bankası önünde kurulan kan bağışı noktasına gelen Kaymakam Adnan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Boncuk, emniyet ve jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Kaymakam Doğan, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.