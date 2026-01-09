Haberler

Kızılay'dan ilkokul öğrencilerine mont ve boyama kitabı desteği

Çorum Genç Kızılay Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ekibi ile Kızılay Alaca Şubesince, Büyükdona köyündeki Şehit Ercüment Köse İlkokulu'nda öğrencilere mont ve boyama kitabı hediye edildi.

Kızılay Alaca Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Genç Kızılay Çorum İl Başkanı Ferhat Can Karataş ve Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt ile gönüllüler, Şehit Ercüment Köse İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Kızılay ekibi, sohbet ettiği öğrencilere hediyeler dağıttı.

Açıklamada, Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
