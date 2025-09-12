Kızılay'dan İlk Yardım Eğitimi Çağrısı

Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezi Antalya Şube Müdürü Aysun Yıldız, "Herkesi ilk yardım öğrenmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımızı Kızılay'ımızın ilk yardım merkezlerine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Antalya Şubesinden "Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunca (IFRC) kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü"nün bu yılki temasının "İlk Yardım ve İklim Değişikliği" olduğu belirtildi.

Küresel İlk Yardım Referans Merkezi (GFARC) bünyesinde ilk yardım alanında faaliyet gösteren Kızılay'ın yıl boyu çok sayıda kişiye ilk yardım eğitimi verdiği bildirilen açıklamada, iklim krizine bağlı artan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 81 ildeki Orman Bölge Müdürlüklerinde bilgilendirme çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezi Antalya Şube Müdürü ve ilk yardım uzmanı Aysun Yıldız, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı rolüne dikkati çekti.

Eğitimle birçok kazanın önüne geçilebildiğini belirten Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gün içerisinde önlenebilir nedenlere bağlı gelişen ve kötü sonuçlanabilen kazalar yaşayabiliyoruz. Ancak aldığımız ilk yardım eğitimiyle bu kazaların önüne geçebiliriz. Herkesi ilk yardım öğrenmeye davet ediyor, tüm vatandaşlarımızı Kızılay'ımızın ilk yardım merkezlerine bekliyoruz."