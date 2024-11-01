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Kızılay Anaokulu Öğrencilerinden Düzce Valisi'ne Ziyaret

Kızılay Anaokulu Öğrencilerinden Düzce Valisi'ne Ziyaret
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Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret etti. Vali Aslan, ziyarette öğrencilere yardım faaliyetleri ve afet eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı ziyaret etti.

Vali Aslan, Kızılay Haftası dolayısıyla okul müdürü Nuray Eran Türedi, müdür yardımcısı Nuray Kazancıoğlu, öğretmen Leyla Geylani ile öğrenciler Asya Ürer ve Bilgihan Aktaş'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, okulda yapılan yardım kolisi çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve afet eğitimleri hakkında Vali Aslan'a bilgi verildi.

Vali Aslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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