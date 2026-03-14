Alaşehir'de Türk Kızılay'dan çocuklara bayramlık

Alaşehir'de Türk Kızılay'dan çocuklara bayramlık
Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 800 parça giyim eşyası dağıttı.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, Ramazan Bayramı öncesinde hazırlanan çocuk kıyafetleri poşetlenerek dağıtıma hazır hale getirildi.

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, yıl boyunca sosyal yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Yamak, "Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmak üzere ilçe genelimizde bulunan 13 aile sağlık merkezine dağıtılmak üzere 800 parça çocuk giyim eşyasını teslim ettik. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Kıyafetlerini güle güle giysinler." dedi.

Kaynak: AA / Özden Doğan
