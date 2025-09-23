Kız Öğrenci Yurdunda Zarara Yol Açan 4 Şahıs Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verdikleri görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yakalanan 4 zanlının, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığını açıkladı.

Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan 4 şahıs, adli makamlara sevk edilmelerinin ardından tutuklandı." denildi.