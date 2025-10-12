Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi üyesi kız çocuklarına yönelik "Rol Model ve Kariyer Çalışması" düzenlendi.

Etkinlikte kız çocuklarının güçlenmesi, özgüven kazanmaları ve geleceğe hazırlanması hedeflendi.

Kız çocukları günü kapsamında düzenlenen programda, kız çocukları, üniversite öğrencisi Genç Yeşilay gönüllüleriyle bir araya geldi. Gönüllüler, eğitim süreçlerini ve meslek hedeflerini anlatarak çocuklara ilham verdi.

Etkinlikte çocuklar bileklik atölyesinde el becerilerini geliştirdi, ardından gerçekleştirilen müze gezisiyle hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.