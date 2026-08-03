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Erkek arkadaşının şiddeti: Kepçeyle yaktı

Erkek arkadaşının şiddeti: Kepçeyle yaktı
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SAMSUN’un İlkadım ilçesinde kız arkadaşı A.Y.G.’yi (19) darbedip, kollarını sıcak yemek kepçesiyle yaktığı iddia edilen D.Ç. (20), gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kız arkadaşı A.Y.G.'yi (19) darbedip, kollarını sıcak yemek kepçesiyle yaktığı iddia edilen D.Ç. (20), gözaltına alındı.

Olay, dün Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak'ta meydana geldi. A.Y.G. ile erkek arkadaşı D.Ç. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre, D.Ç., kız arkadaşı A.Y.G.'yi darbetti, ardından da sıcak yemek kepçesiyle kollarını yaktı. Evden çıkan A.Y.G., polis merkezine gidip şikayette bulundu. Darp raporu da alan A.Y.G.'nin kollarında kızarıklıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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