Kız arkadaşından ayrıldı, 5 katlı binadan atlamak istedi

Polis yaklaşık bir saat süren ikna çabasından sonra şahsı indirdi

ERZURUM - Erzurum'da kız arkadaşından ayrıldığı için kriz geçirdiği öne sürülen genç 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Şahıs polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre Palandöken ilçesi Yukarı Köşk Mahallesi'nde yaşanan olayda kız arkadaşından ayrıldığı ileri sürülen Ahmet Ö. 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve 112 ekipleri bina yanında tedbir amaçlı olarak görev aldı. Polislerin bir saati bulan ikna çabalarının ardından genç şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişi şahsın indirilmesi ile sona erdi.