Diyarbakır'da kız arkadaşını öldüren şüphelinin 'intihar' ihbarı ve tabanca detayı

DİYARBAKIR'da kız arkadaşı Aleyna Yaray'ı (22) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'intihar' ihbarı yaptığı, tabancanın cesedin yanında değil, lavabonun altında bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI

Yapılan incelemede, Yayay'ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Başeğmez gözaltına alındı.

Aleyna Yaray'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cafer Başeğmez de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ'

Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, "Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
