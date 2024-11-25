Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Divriği'yi Gezdi

Sivas Asım Şahin Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasını ile cam seyir terası gezdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, "Görmeden Ölmeyin" temasıyla başlatılan Divriği Kültür Gezisine, bu hafta Asım Şahin Fen ve Sosyal Bilimler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Kültürel gezi programı kapsamında Divriği ilçesine trenle giden öğrenciler, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ile cam seyir terasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin tarih ve kültür alanında kendilerine önemli katkılar bulunduğunu ifade eden öğrenciler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine teşekkür etti.