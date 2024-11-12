Üye Girişi
Haberler

Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını riske atan markaları tek tek ifşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak İstanbul'un ünlü börekçilerinden birinin kıyma yerine sakatat kullandığı ortaya çıktı. Açıklama tüketiciler arasında büyük tepkiye yol açarken, Sarıyer Merkez'de yer alan 129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi yaptığı açıklamada ürünlerinde sakatat kullanan "Sarıyer Börekçisi" ile hiçbir ilgilerinin olmadığını ayrıca başka bir şubelerinin olmadığını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un meşhur börekçisinin kıyma yerine sakatat kullandığı tespit edilerek, skandal kamuoyuyla paylaşıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Son günlerde Türkiye gündeminde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi konuşuluyor. 7 Kasım'da güncellenen listede yer alan İstanbul'un ünlü börekçilerinden biri olan ' Sarıyer Börekçisi' bu açıklamalar sonrası büyük şaşkınlık yarattı.

129 YILLIK BÖREKÇİDEN AÇIKLAMA VAR

Gündeme gelen bu iddialar üzerine Sarıyer Merkez'de yer alan 129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi iddialara yanıt verdi. 1895'ten bu yana 'Sarıyer Börekçisi' olarak faaliyet gösterdiklerini belirten işletme, "Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz" şeklinde açıklama yaptı.

"BİZİM BAŞKA BİR ŞUBEMİZ YOKTUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bizim başka bir şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir."

Açıklamanın devamında ise, "Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz" denildi.

Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var

 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

Faciaya tanık olan komşu, dehşet anlarını anlattı: 5 kardeş üst üste yatıyordu
Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı

Mehmet Ali Erbil, savcılık ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 12 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 12 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (12 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ömer Şeyhin kimdir? Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.