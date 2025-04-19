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Kıyıköy'de Taş Denge Sanatı Etkinliği Düzenlendi

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Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde, öğrencilerin taşları üst üste koyarak denge kurmaya çalıştığı taş denge sanatı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kırklareli Üniversitesi ve Kıyıköy İlkokulu öğrencileri katıldı.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde düzenlenen "taş denge sanatı" etkinliğinde öğrenciler topladıkları taşları üst üste koyarak denge kurmaya çalıştı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce halk plajında düzenlenen etkinliğe Kırklareli Üniversitesi ile Kıyıköy İlkokulu öğrencileri katıldı.

Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, programda, öğrencilere taş denge sanatı hakkında bilgi verdi.

Ardından öğrenciler topladıkları taşları üst üste koyarak dengede tutmaya çalıştı.

Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, iki yıldır beldelerinde düzenledikleri etkinliğin önemine işaret etti.

Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Samet Aktaş ise etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, özenle seçtikleri taşları üst üste dizerek dengede tutmaya çalıştıklarını anlattı.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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