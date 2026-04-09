6 yıl önce tahliye edilen villalardan biri yan yattı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2020 yılında kıyı erozyonu nedeniyle tahliye edilen villalardan biri bugün yan tarafa eğrildi. Yıkım işlemlerinin başlayacağı açıklandı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahilinde kıyı erozyonu nedeniyle 2020 yılında tahliye edilen 9 villadan biri yan yattı.
Karasu'ya bağlı Küçük Karasu Mahallesi sahil hattı üzerinde, 2020 yılında meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle 9 villada oturanlar tahliye edildi. 6 yıldır kimsenin yaşamadığı villalardan biri bugün yan tarafına eğrildi. Tehlikeye neden olan villalarla ilgili yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.
Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı