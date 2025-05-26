Kıyı Ege Belediyeler Birliği Toplantısı Yapıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi.

Balçova'daki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024 yılında afet yönetimi, turizm, mevsimsel nüfus artışı, kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir turizm başlıklarında yürütülen çalışmaları anlattı.

Birlik olarak ortak bir gelecek vizyonu belirlediklerini belirten Aras, "Dünyanın dört bir yanında çok büyük bir değişim yaşanmakta. İklim krizi, göçler, kentleşme, toplumsal eşitsizlikler gün geçtikçe artıyor. Bu dönemde belediyeler olarak artık sadece hizmet sunan değil aynı zamanda kentine dokunan, ortak akıl yürüten, yaşam kalitesini yükselten ve doğayla barışık kentler yaratan yapılar olmak zorundayız." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da belediye birliklerinin önemine değinerek, ortak akıl ve iş birliğiyle sorunlara çözüm üretme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.