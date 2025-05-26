Kıyı Ege Belediyeler Birliği Toplantısı Yapıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Kıyı Ege Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısında, afet yönetimi, turizm ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Başkan Ahmet Aras, modern zorlukların üstesinden gelmek için ortak bir gelecek vizyonu belirlediklerini vurguladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi.

Balçova'daki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024 yılında afet yönetimi, turizm, mevsimsel nüfus artışı, kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir turizm başlıklarında yürütülen çalışmaları anlattı.

Birlik olarak ortak bir gelecek vizyonu belirlediklerini belirten Aras, "Dünyanın dört bir yanında çok büyük bir değişim yaşanmakta. İklim krizi, göçler, kentleşme, toplumsal eşitsizlikler gün geçtikçe artıyor. Bu dönemde belediyeler olarak artık sadece hizmet sunan değil aynı zamanda kentine dokunan, ortak akıl yürüten, yaşam kalitesini yükselten ve doğayla barışık kentler yaratan yapılar olmak zorundayız." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz da belediye birliklerinin önemine değinerek, ortak akıl ve iş birliğiyle sorunlara çözüm üretme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık

Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak sözler
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak

Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.