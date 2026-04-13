Kitap geliriyle yaptırılan Şehit Polis Burhan Mercan Kütüphanesi açıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis memuru ve şair Hüseyin İnce'nin şiir kitabından elde ettiği gelirle yaptırdığı Şehit Polis Burhan Mercan kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Bekbele Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törene İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İskenderun Belediye Başkanvekili Cihan Akyürekoğlu, şehit Burhan Mercan'ın yakınları katıldı. Okul Müdürü Cuma İpkıran, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, "Bir milletin hafızasıdır kitaplar, karanlığı aydınlatan en güçlü fenerlerdir. Bizler istedik ki çocuklarımız bu raflar arasında bilgiye yolculuk yaparken onlara rehberlik eden ruh, vatan sevgisinin en yüce timsali olan şehidimizin ruhu olsun. Buraya giren her öğrencimiz, okuduğu her satırda sadece bilgiyle kuşanmasın; aynı zamanda bu toprakların bedelinin ne kadar ağır ödendiğini, hürriyetimizin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını yüreğinde hissetsin istedik. Değerli şehit ailemiz, biliyoruz ki evlat acısının tesellisi yoktur. Ancak müsterih olunuz; evladınız artık sadece sizin değil, bu okulun, bu şehrin ve bu milletin evladıdır"dedi.

Polis memuru şair Hüseyin İnce, 2019 yılında yayımladığı 'Makam-ı Şehadet' adlı şiir kitabı ile şehitlerin isimlerini yaşatmayı amaçladığını belirterek, kitabın geliri ile şehitler adına kütüphaneler açtığını söyledi. İnce, "Kitabımın ilk baskısının geliriyle Trabzon Maçka'da şehit Astsubay Ferhat Gedik adına bir kütüphane açtık. Kitabımın ikinci baskısının geliriyle ve görev yaptığım Yunus timlerindeki mesai arkadaşlarımla birlikte Bekbele İlkokulu'na şehit polis memuru Ömer Vanlı adına bir kütüphane kazandırdık. Şimdi ise 2026 yılında kitabımın üçüncü baskısının geliriyle şehit polis Burhan Mercan adına bu kütüphaneyi açmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Kütüphane açılışına katılan şehit polis Burhan Mercan'ın babası Tahsin Mercan, annesi Emine Mercan ve eşi Fatma Mercan'a plaket verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Çıkardığı şiir kitabının geliri ile üçüncü kütüphaneyi açan polis memuru Hüseyin İnce'yi tebrik ederek plaket verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı