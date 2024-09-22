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4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Enver Dönmez, kıskançlık yüzünden 10 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Sinem Dönmez'i mayıs ayında 27 yerinden bıçakladı. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açarak durdurdu. Sinem Dönmez, duruşma öncesi adalete güven duyduğunu ifade etti.

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları her geçen gün artıyor. Toplumsal tepki ise çok fazla. Vatandaşlar özellikle caydırıcı cezaların artmasını talep ediyor. Tepkiler sürerken kan donduran olaylara bir yenisi eklendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Enver Dönmez, kıskançlık yüzünden 10 yıldır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Sinem Dönmez'i mayıs ayında 27 yerinden bıçakladı.

SALDIRGAN KOCA AYAĞINA ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Sinem Dönmez'in çığlıkları üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açarak durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem Dönmez, olay yerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver Dönmez ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 kez ameliyat edilen Dönmez, yeniden hayata tutundu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, Enver Dönmez hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması 23 Eylül'de görülecek. Duruşma öncesi Sinem Dönmez, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Dönmez, "30 Mayıs günü arabanın içinde emniyet kemerim takılı vaziyetteyken, 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde eşim boğazımı keserek beni öldürmeye çalıştı. Şu an vücudumda 27 bıçak darbesi var. Tesadüfen orada bulunan jandarmalar beni kurtardı. Jandarmaların dur ihtarına uymayıp beni bıçaklamaya devam ettiği için bacağından vurularak durdurulabildi. 23 Eylül'de ilk duruşmamız görülecek. Ben hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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