Viyadükten düşüp, öldü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde bahçesine kısa yoldan geçmek isteyen Mustafa Aktaş (67), viyadüğün demir korkuluklarından atlayıp, boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Düzköy kara yolu Işıklar geçişinde yeni hizmete açılan viyadükte meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Aktaş, yamaç arazideki bahçesine kısa yoldan gitmek için viyadükten geçmek istedi. Demir korkuluklardan atlayıp bahçeye ulaşmak isteyen Aktaş, dengesini kaybederek 10 metre yüksekten boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı