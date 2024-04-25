Kış uykusundan uyanan ayılar ve yılanların kavgası böyle görüntüledi

Kış uykusundan uyanan ayılar ve yılanların kavgası böyle görüntüledi

İki erkek yılanın dişi yılanla çiftleşebilmek için verdiği ölümcül mücadele kamerada

SİVAS - İki erkek yılanın dişi yılanla çiftleşebilmek için verdiği ölümcül mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğa aşığı Salih Güleç, doğa yürüyüşü için çıktığı Köse dağında kış uykusundan uyanan ayı ve yılarları görüntüledi. Güleç, cep telefonu kamerası ile karşılaştığı anne ve iki yavru ayıyı kayıt altına aldı. Ayılar Güleç'i fark edince kaçıp uzaklaşmayı tercih etti.

Ölümcül çiftleşme mücadelesini görüntüledi

Güleç ayrıca kış uykusundan uyanan uzunlukları 2 metreyi bulan 3 yılanla karşılaştı. Bir birine sarılı vaziyetteki yılanların ikisinin erkek birinin dişi olduğu anlaşıldı. İki erkek yılanın dişi ile çiftleşebilmek için ölümcül bir mücadele içerisine girdikleri görüldü.

Güleç, doğa tutkunu olduğunu belirterek, "Karların erimesi ve baharın gelişiyle köse dağına çıktım. Kış uykusundan yeni uyanan ayılar ve yılarlara denk geldim. Onları cep telefonumla görüntüledim" dedi.