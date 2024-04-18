Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'de karların erimesiyle kış uykusundan uyanan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bingöl'de karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, ayılar da kış uykusundan uyandı. Bingöl'ün Yayladere ilçesi Çalıkağa köy yolunda seyir halinde olan bir aracın önünden kaçışan ayılar, ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Ayıların kaçışması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayıların kış uykusundan sonra yiyecek aramak için yerleşim yerlerine kadar inmesi de dikkat çekti.