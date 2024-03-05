Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Valisi: Uyuşturucu riski en düşük iller arasında

Güncelleme:

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını belirtti. Vali Buhara, ayrıca asayiş durumu, terörle mücadele ve kaçakçılıkla mücadele konularında yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını söyledi.

Valilikte düzenlediği basın toplantısında Kırşehir'in yılın ilk iki ayındaki asayiş durumunu değerlendiren Vali Buhara, Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını ve son 3 yılda madde bağlantılı ölüm olayı meydana gelmediğini belirtti.

2024 yılında kent genelinde ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 10 başarılı operasyon gerçekleştirilerek 17 şüphelinin yakalandığını, FETÖ kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini aktaran Buhara, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2024 yılında yapılan toplam yakalamalar ile yaklaşık 10.060.000 liralık vergi kaybının önüne geçildiğini dile getirdi.

Buhara, 2024 yılında düzensiz göçmenlere yönelik yapılan 140 şok uygulama ve diğer çalışmalar kapsamında 100 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 4 insan kaçakçısının da yakalandığını aktararak, 2024 yılı ilk iki ayında hakkında arama kararı bulunan 271 şüpheliden 133'ünün tutuklandığını, şok ve huzur güven uygulamaları kapsamında 13 bin 711 kişi ve 3 bin 722 aracın sorgulandığını bildirdi.

Vali Buhara, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince "Trafik Dedektifleri" ve "Okul Geçidi Görevlisi" projelerinde 2024 yılı ilk iki ayında ise 2 bin 859 öğrenciye eğitim verildiğini, 2024 yılında 1233 kişiye KADES kapsamında yüz yüze bilgilendirme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öte yandan Buhara, mahalli İdareler seçimlerinin huzur ve güven ortamında yapılması amacıyla güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede planlanarak gerekli çalışma ve faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Buhara Kırşehir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title