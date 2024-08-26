Kırşehir Valisi Öğrenci Yurtlarını İnceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, il merkezinde bulunan öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Ahi Evran Kız Öğrenci, Neşet Ertaş Erkek Öğrenci, Fatma Bacı Kız Öğrenci, TOBB Kız Öğrenci Yurdu ile Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda odalar, çevre düzenlemesi ve yemekhaneleri inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin ile yurt müdürlerinden yürütülen yenileme, tadilat çalışmaları ve yurtların şu anki durumu hakkında bilgi alan Buhara, "Ahiler diyarı ve öğrenci dostu Kırşehir'imizde üniversite eğitimine başlayacak olan gençlerimizin barınacağı öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunduk. Üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yürütülen hazırlık çalışmalarını kurum amirlerimizle birlikte yerinde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.