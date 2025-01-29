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Kırşehir Valisi Muhtarlarla Buluştu

Kırşehir Valisi Muhtarlarla Buluştu
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Akpınar ve Kaman ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Akpınar ve Kaman ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpınar Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Demiryürek, talep ve isteklerini dinledi.

Ardından Kaman Kültür Merkezi'nde muhtarlarla buluşan Demiryürek, kurumlarca yürütülen iş ve projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Demiryürek, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum amirleri ile birlikte, muhtarların talep ve isteklerini dinleyerek, sorunlara ortak çözümler üretmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Mahalle ve köylerde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayan muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Demiryürek, yaptıkları çalışmaları ve yakın süreçte başlatacakları projeleri muhtarlarla birlikte değerlendirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Ali Güneş - Güncel
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