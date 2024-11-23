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Kırşehir Valisi Din Görevlileriyle Buluştu

Kırşehir Valisi Din Görevlileriyle Buluştu
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentteki din görevlileriyle bir araya gelerek İl Müftülüğündeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hizmet içi eğitimlerin önemine değindi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentte görev yapan din görevlileriyle buluştu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek Kırşehir Müftülüğünü ziyaret ederek, İl Müftüsü Mustafa Tekin'den kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, İl Müftülüğünün görevleri, teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerine ait kadro ve personel durumu, eğitim, din hizmetleri, hac ve umre hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Ardından Müftülük Konferans Salonu'nda imam hatip, müezzin, Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya gelen Demiryürek, personelde verimliliğin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim kurslarının, din eğitimi ile gençliğe yönelik hizmetlerin önemine değindi.

İl Müftüsü Tekin, Vali Demiryürek'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından takdim etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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