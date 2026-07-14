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Vali Demiryürek'ten 15 Temmuz mesajı

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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Demiryürek, mesajında, aziz milletin iradesine, devletin bekasına ve demokrasiye kasteden hain darbe girişiminin, milletinin sarsılmaz inancı, vatan sevgisi ve devletine olan bağlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran vatandaşların, canı pahasına gösterdiği cesaret, kararlılık ve fedakarlıkla milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösterildiğini vurgulayan Demiryürek, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişiminin engellendiği tarih değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin en güçlü şekilde ortaya konulduğu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Demiryürek, şunları kaydetti:

"Geçmişten aldığımız güç ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve istikbalini korumaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Devletimiz, anayasal düzenimize, milletimizin huzuruna ve ülkemizin güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Aziz milletimizin desteğiyle, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Rabbim, devletimizi ve milletimizi her türlü tehdide karşı muhafaza eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

Kaynak: AA / Serkan Güner
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