Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

Kırşehir Mucur'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Tarihi Küp Bulundu

Kırşehir Mucur'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Tarihi Küp Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda 3 büyük küp bulundu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bulunan küplerin tarihi değeri olup olmadığı henüz belirlenmedi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bulunan 3 küp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Mucur Belediyesince Yenice Mahallesi'ndeki Mucur Öğretmenevi yakınlarındaki altyapı yenileme ve kaldırım çalışması sırasında, hafriyat ve kum taşıyan kamyonetin geçtiği yolda, kaldırım hizasında çökme yaşandı.

İşçiler, çökme sonucu oluşan yaklaşık 2 metre derinlikteki alanda 3 büyük küp ve bazı küp parçaları buldu.

Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, AA muhabirine, altyapı çalışmaları biten kısımlarda kaldırım ve çevre düzenlemesine başladıklarını söyledi.

İlçe merkezindeki öğretmenevi yanındaki ara yolda, belediyeye ait kamyon geçerken çökme meydana geldiğini anlatan Şahin, bölgeden çıkarılan ve herhangi tarihi değeri olup olmadığını bilmedikleri 3 küpün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

2 dakika için ülke değiştirdi
img

Salondaki herkesin izlediği an
img

CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.