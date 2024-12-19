Kırşehir Mucur'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Tarihi Küp Bulundu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bulunan 3 küp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

Mucur Belediyesince Yenice Mahallesi'ndeki Mucur Öğretmenevi yakınlarındaki altyapı yenileme ve kaldırım çalışması sırasında, hafriyat ve kum taşıyan kamyonetin geçtiği yolda, kaldırım hizasında çökme yaşandı.

İşçiler, çökme sonucu oluşan yaklaşık 2 metre derinlikteki alanda 3 büyük küp ve bazı küp parçaları buldu.

Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, AA muhabirine, altyapı çalışmaları biten kısımlarda kaldırım ve çevre düzenlemesine başladıklarını söyledi.

İlçe merkezindeki öğretmenevi yanındaki ara yolda, belediyeye ait kamyon geçerken çökme meydana geldiğini anlatan Şahin, bölgeden çıkarılan ve herhangi tarihi değeri olup olmadığını bilmedikleri 3 küpün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.