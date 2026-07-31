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Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz YKS tercih danışmanlığı desteği

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz YKS tercih danışmanlığı desteği
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Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde öğrenciler için ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercihlerinde öğrenciler için ücretsiz danışmanlık desteği veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin üniversite tercih sürecinde doğru, bilinçli ve kendilerine en uygun okulları seçmeleri amacıyla çalışma başlatıldı.

Kırşehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" kuruldu.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli uzman öğretmenler tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti, tercih süresi boyunca mesai saatleri arasında verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de danışmanlık birimini ziyaret ederek öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Tercih sürecinin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren en önemli aşamalardan biri olduğunu vurgulayan Gülşen, onların ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda, uzman rehber öğretmenlerin desteğiyle bilinçli tercihler yapmalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Gülşen, tüm adaylara emeklerinin karşılığını alacakları, hedefledikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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