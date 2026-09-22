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Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu 4 ilde yapıldı, 13 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu 4 ilde yapıldı, 13 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 ilde gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 lirayı aşan para hareketliliği tespit edildi.

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, spor müsabakalarında yasa dışı bahis suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Kırşehir, Batman, Ordu ve Manisa'da 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.U, Ö.D, M.C.A, M.Y.A, Ö.F.K, E.D, B.A, Ö.T, C.A, R.S, M.E.Y, M.S. ve B.A'yı yakaladı.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 14 SIM kart, dizüstü bilgisayar, av tüfeği, kurusıkı tabanca, şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, şüphelilerin futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 lirayı aşan para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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