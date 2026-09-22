Haberler

Kırşehir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. MASAK raporu doğrultusunda yapılan incelemede şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi.

KIRŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği tespit edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. MASAK raporu doğrultusunda yapılan incelemede; futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesi ve bu gelirlerin nakline aracılık ettiği değerlendirilen bir şüphelinin hesap hareketleri mercek altına alındı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Ekipler tarafından gerçekleştirilen mali analizler, ayrıntılı hesap hareketleri ile IP ve port incelemeleri sonucunda, şüpheli hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği belirlendi. Soruşturmanın devamında yasa dışı bahis yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kırşehir merkezli olarak Batman, Manisa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., Ö.D., M.C.A., M.Y.A., Ö.F.K., E.D., B.A., Ö.T., C.A., R.S., M.E.Y., M.S. ve B.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti

Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Bursa'da 9 saattir aranan 10 yaşındaki Kerim D. bulundu! Evinin yakınında oyun oynuyordu

Ailesi ve polis 9 saat aradı! Kerim D. meğer evinin yakınındaymış
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım