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Kırşehir-Kayseri yolunda Jandarma, şasi numarası değiştirilmiş tırı ele geçirdi

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Kırşehir-Kayseri yolunda Jandarma, şasi numarası değiştirilmiş tırı ele geçirdi
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Kırşehir-Kayseri kara yolunda trafik denetimi yapan jandarma, şasi numarası değiştirilmiş ve motor numarası başka bir araca ait tırı ele geçirdi. Tır yediemin otoparkına çekilirken olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de yol uygulamasında şasi numarası değiştirilmiş, motor numarası başka bir araca ait tır ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde durdurulan bir tırın yapılan sorgu işleminde, şasi numarasının değiştirildiği, motor numarasının ise başka bir araca ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatılırken, tır yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA
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