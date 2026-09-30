Kırşehir Kaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Kaman ilçesinde yakaladıkları N.K ve F.K'nin üst aramalarında ve ikametlerinde 12 sentetik uyuşturucu hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA