Kırşehir'in Toklumen Köyünde Sel Hasar Tespiti Yapılıyor

Kırşehir'in Toklumen Köyünde Sel Hasar Tespiti Yapılıyor
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Kırşehir'de sel felaketinin ardından Toklumen köyünde hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı. Vali Demiryürek, selin etkilerini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kırşehir'de selden etkilenen Toklumen köyünde hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek ve beraberindekiler, selden etkilenen köyde incelemede bulundu.

Sel suyunun geldiği menfez bölgesini inceledikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Demiryürek, selin ardından köyde ve arazide hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, yapılacaklar konusunda kendilerini bilgilendirmek maksadıyla ekiplerle sahada olduklarını belirten Demiryürek, "Dağda biriken suların menfez kanallarından köye hızla akması sonucunda meydana gelen bir sel söz konusu. Bir evin gece saatlerinde yıkıldığını görmüştük, ağır hasarlı bir diğer evimiz var, üç evde hasar var. Vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini hissettirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız, elimizden geleni yapmak konusunda da kararlıyız." dedi.

Demiryürek'e incelemeleri sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

Bu arada selde çöken ve hasar gören evlerin çevresinde halen su birikintileri olduğu, su tahliye işlemleri ve temizlik çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Toklumen köyünde, dün akşam yaklaşık 20 dakika süren sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 1 ev çökmüş, 3 evde hasar oluşmuş, hasar gören evler tedbir amaçlı boşaltılmış, ekipler tarafından köyde çalışma ve su tahliye işlemlerine başlanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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