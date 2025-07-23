Kırşehir'e Çevreci Hizmet Binası

Kırşehir'e Çevreci Hizmet Binası
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, çevreci uygulamalarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının şehre yapılacağını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, çevreci uygulamalarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasının şehre yapılacağını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'in ihtiyaçlarına göre yatırım ve proje üretmeyi sürdürdüklerini belirtti.

AK Parti hükümetlerinin çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insan odaklı kamu yönetimi anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Erkan, Kırşehir'e önemli bir yatırımı daha kazandırdıklarını kaydetti.

Erkan, "Nasuhdede Mahallesi'nde inşa edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binası sıfır atık, güneş enerjisi üretimi, yağmur suyu geri kazanımı gibi çevreci uygulamalarıyla modern kamu hizmetlerinin örnek projelerinden biri olacak. Bu yatırımı şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kırşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erkan, teknolojik altyapıya sahip, çevreye duyarlı, akıllı bina sistemleriyle tasarlanarak hizmete girecek binanın, güneş enerji panelleriyle kaplı, kapalı otoparkı, personel odaları, idari birimleri, laboratuvarı, çeşitli toplantı ve çok amaçlı salonlarının da bulunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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