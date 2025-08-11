Kırşehir'de Yaralı Yılan Kartalı Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu yılan kartalını Doğa Koruma ekiplerine teslim etti. Kartal, belediye bakımevinde tedavi edilecek ve iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Kırşehir'de bir vatandaşın yaralı bulduğu yılan kartalı tedavi altına alındı.

Akpınar ilçesine bağlı Eşrefli köyünde yaşayan bir vatandaş, bahçesine yakın bir noktada yaralı halde yılan kartalı buldu.

İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kartalı teslim aldı.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen yılan kartalına ilk müdahalesi yapıldı.

Kartalın, tedavisi ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
