Kırşehir'de Yaralı Kerkenez Kuşu Tedavi Altına Alındı

Mucur ilçesinde bulunan yaralı ve hareket etmekte zorlanan kerkenez kuşu, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner ekipler tarafından tedavi edilen kuş, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.