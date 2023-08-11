Kırşehir'de Yaralı Kerkenez Kuşu Tedavi Altına Alındı
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Mucur ilçesinde bulunan yaralı ve hareket etmekte zorlanan kerkenez kuşu, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner ekipler tarafından tedavi edilen kuş, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kırşehir'de doğada yaralı halde bulunan kerkenez kuşu tedavi altına alındı.
Mucur ilçesi kırsalında vatandaşlar yaralı ve hareket etmekte zorlanan kerkenez kuşu buldu.
Kerkenez'i jandarma ekipleri teslim alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne getirdi.
Şube Müdürlüğündeki veteriner ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından kerkenez kuşunun, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanmasıyla doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.