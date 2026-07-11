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Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı

Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince, asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gruplara erişim engeli getirildi.

KIRŞEHİR'de jandarma ekiplerince asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı iki WhatsApp grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, kent genelinde alınan emniyet tedbirlerini zafiyete uğratabileceği değerlendirilen, Kırşehir merkez ve ilçelerinde kurulan asayiş uygulama noktalarının paylaşıldığı 2 WhatsApp grubu tespit edildi.

Yaklaşık 2 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, grupların yöneticileri olduğu belirlenen İ.K., R.A., M.A., Y.D. ve A.Y. ile gruplarda jandarma ve polis ekiplerinin görev yerleri, konum bilgileri ve faaliyet fotoğraflarını paylaştıkları tespit edilen A.D., O.A., A.A., S.T., E.A., A.A. ve M.T. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılırken, toplam 1276 aktif kullanıcının bulunduğu iki WhatsApp grubuna erişim engeli getirildi. Grupta yer alan diğer kullanıcılar hakkında yürütülen çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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