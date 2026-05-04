Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan 2 otomobil ile zanlıların ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 29,12 gram sentetik uyuşturucu madde ile 121 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.