Kırşehir'de araçta 70 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi: 2 tutuklama

KIRŞEHİR'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtığı ve takip sonucu durdurulan araçta yaklaşık 70 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından araç durduruldu. Araçta yaklaşık 70 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K. ve S.A. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı