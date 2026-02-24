Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kırşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 12 sentetik ecza hap ile yakalanan A.E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli Y.E.B'nin ikametine düzenlenen operasyonda ise 33,89 gram sentetik uyuşturucu ve 90 sentetik ecza hap ele geçirildi. Y.E.B, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan A.E.Ö'nün üst aramasında 12 sentetik ecza hap ele geçirildi, zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Yakalanan şüphelinin uyuşturucu maddeleri temin ettiği belirlenen Y.E.B'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 3 parça halinde 33,89 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve 90 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

